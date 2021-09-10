Liseler ne zaman açılacak 2021? 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarda okullar yüz yüze mi açılacak? Bakan Özer'den yeni açıklama

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, genel değerlendirme yapmak için afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe millî eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.



Yurdun dört bir yanında olduğu gibi afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima yanında olduklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:



"Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor. Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın."