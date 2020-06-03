Liselere Giriş Sınavı (2020 LGS) ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz yıllarda haziran ayının ilk haftası düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, 2020 yılında hangi tarihte düzenleneceği, söz konusu sınava katılım sağlayacak yüz binlerce öğrencinin yanı sıra veliler tarafından da merak ediliyor. Peki, Liselere Giriş Sınavı (2020 LGS) ne zaman yapılacak?
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Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tarihi ertelenen 2020 LGS hakkındaki araştırmalar haziran ayı ile birlikte hız kazandı. Yüz binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı 2020 LGS için geri sayım sürerken, öğrenciler de MEB'in açıkladığı en son tarih bilgisini sorguluyor. İşte, 2020 LGS sınav takvimi...
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1000 SORULUK DESTEK PAKETİ
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava hazırlık sürecinde, öğrencilere örnek sorular ve çalışma sorularıyla kaynak desteği sunulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, LGS kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı 2'nci çalışma soru destek paketi yayımlandı.
8'inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan'da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs’ta yayımlandı. Bugün erişime açılan 1000 sorudan oluşan mayıs ayı çalışma soruları 2'nci destek paketiyle birlikte toplam 2 bin 516 soru, öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, LGS kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlık yapabilmeleri, Türkiye'nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.
Öğrenciler, destek paketine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.
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LGS SINAV TARİHİ
2020 Liselere Giriş Sınavı Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihi 20 Haziran’a ertelendi.
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Öğrenciler bu tarihe kadar çalışmalarına devam edebilecekler. Sınavda birinci dönem konuları ile ilgili sorular sorulacak.