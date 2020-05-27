Liseler arası bilgi yarışması başvuru ekranı: 29 Mayıs EBA İstanbul'un fethi bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA üzerinden gerçekleştireceği liseler arası İstanbul'un fethi bilgi yarışması, başvuru işlemlerini kabul ediyor. 29 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da gerçekleşecek olan liseler arası bilgi yarışması için bazı katılım koşulları yer alacak. Peki, ogm.eba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, EBA İstanbul'un fethi bilgi yarışması başvuru ekranı ve detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Liseler arası bilgi yarışması adı altında gerçekleştirilecek olan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi bilgi yarışması için başvuru işlemleri devam ediyor. Tablet, akıllı saat ve hediye çeki ödülü bulunan liseler arası bilgi yarışması başvurusu, internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, İstanbul'un Fethi bilgi yarışması 29 Mayıs tarihinde saat kaçta gerçekleşecek? İşte, başvuru ekranı ve detaylı bilgiler
LİSELER ARASI İSTANBUL'UN FETHİ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yarışmaya katılmak için Bakanlığa bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.