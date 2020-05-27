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Eğitim
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 11:23,

Liseler arası bilgi yarışması başvuru ekranı: 29 Mayıs EBA İstanbul'un fethi bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA üzerinden gerçekleştireceği liseler arası İstanbul'un fethi bilgi yarışması, başvuru işlemlerini kabul ediyor. 29 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da gerçekleşecek olan liseler arası bilgi yarışması için bazı katılım koşulları yer alacak. Peki, ogm.eba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, EBA İstanbul'un fethi bilgi yarışması başvuru ekranı ve detaylı bilgiler

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Liseler arası bilgi yarışması adı altında gerçekleştirilecek olan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi bilgi yarışması için başvuru işlemleri devam ediyor. Tablet, akıllı saat ve hediye çeki ödülü bulunan liseler arası bilgi yarışması başvurusu, internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, İstanbul'un Fethi bilgi yarışması 29 Mayıs tarihinde saat kaçta gerçekleşecek? İşte, başvuru ekranı ve detaylı bilgiler

LİSELER ARASI İSTANBUL'UN FETHİ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışmaya katılmak için Bakanlığa bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

Yürütme Komisyonunda yer alan üyelerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

3YARIŞMADA HANGİ SORULAR SORULACAK
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YARIŞMADA HANGİ SORULAR SORULACAK?

(1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir.

Yarışmada;
İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından -10 soru

Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1’er soru toplam 20 soru sorulacaktır.

*sorular lise (9.10.11.12. sınıf) düzeyindeki öğrenci seviyeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

(2) Yarışma soruları 29 Mayıs 2020’de EBA TV Lise saat: 17.00’de eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru adresinde de yayınlanacaktır

4DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

(3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.

(4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.

5SONUÇLAR VE ÖDÜLLER
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SONUÇLAR VE ÖDÜLLER

Yarışma sonuçları 29 Mayıs 2020 günü saat 19:15’te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Ödüller
1. ye Tablet
2. ye Akıllı Saat
3. ye 200 TL Hediye Çeki
Sonraki 20 öğrenciye 100’er TL Hediye Çeki

* Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
* 19 Mayıs Liseliler Çevrimiçi Bilgi Yarışmasında dereceye girenlere bu yarışmada dereceye girmeleri halinde ödül verilmeyecektir.

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