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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 09:26,

Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları 2020! MEB tercih robotu

Lise taban puanları ya da yüzdelik dilimleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer 78 ilde ikamet eden öğrenciler tarafından tek bir tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebiliyor. Yeni açılan okulların yüzdelik dilimleri hakkında henüz bir bilgi verilemeyen MEB tercih robotu ekranında, bir önceki yılın LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında bilgi edinilebiliyor. İlk nakilin sonuçlanmasının ardından ise ikinci nakil döneminde yeni açılan liselerin de yüzdelik dilimleri ve yaban puanları gibi bilgilerinin yer alması bekleniyor. İşte, tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntüleyebileceğiniz lise taban puanları ve 2020 MEB tercih robotu ekranı

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LGS yüzdelik dilimleri ve puanları araştırılan konular arasında bulunuyor. Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanan sınavın tercih süreci ile ilgili detaylar belli oldu. LGS tercih robotu ile illere göre lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri görüntülenecek. E-Okul üzerinden tercih işlemlerini yaptıktan sonra adaylar işlemlerini ortaokul müdürlüklerinden onaylatacak. Öğrenciler, LGS tercih robotu içerisinde yer alan yüzdelik dilimler aracılığıyla 10 adet tercih hakkını dolduracak ve müdürlüklerden onaylatarak tamamlayacaklar. İşte LGS 2020 yüzdelik dilimleri ile ilgili bilgiler...

LGS yüzdelik dilim ve taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS tercih robotu ile illere göre lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri görüntülenecek. Lise tercihlerine ışık tutacak olan LGS yüzdelik dilimleri tercih robotu sayfasında, tercih kodu, okul adı, alan adı, öğretim süresi, kız/erkek öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili ve kontenjanı bilgisi yer alacak. Ayrıca milyonlarca öğrencinin faydalanacağı LGS 2020 tercih robotunda, öğrenciler, okul türleri, il, ilçe ve 2019'a ait taban puanlarına göre arama yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20-29 Temmuz tarihlerinde ilk tercihler kabul edilecek.

2020 LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TERCİH ROBOTU EKRANI

LGS yüzdelik dilimleri ve tercih robotu, öğrencilerin ve eğitimcilerin gündeminde yer alıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri, aldıkları puan ile tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. LGS tercih robotu ile birlikte okulların en düşük yüzdelik dilimleri ve kontenjanı hakkında bilgi sahibi olacak olan öğrenciler, LGS 2020 yüzdelik dilimleri ile kendilerine en uygun okulları tercih edebilecek. Diğer taraftan tercih süreci hakkında da bilgi yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 20-29 Temmuz tarihlerinde ilk tercihleri kabul edecek. Bu yıl tercih listesinde 10 adet okul yer alabilecek.

Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019'a ait taban puanlarına göre arama yapılabilecek.

Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2019 yılı taban puanlarına ulaşılabiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Yüzdelik dilimleri sonraki sayfalara tıklayarak da görüntüleyebilirsiniz.

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KAYSERİ YÜZDELİK DİLİMLER VE LİSE TABAN PUANLARI 2020

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi1207,63
DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi15022,05
DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi1205,46
KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3021,95
KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3042,30
KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3042,55
KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi2381,84
KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi1800,46
KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi2382,53
KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi1801,01
KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi609,60
MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi18010,96
MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi907,87
MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi90(**)
MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3042,30
MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3059,57
MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi18017,71
MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3015,44
MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi1507,47
MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi2384,51
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3035,38
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3046,72
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3016,72
MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3032,52
MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi2383,36
MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi204(**)
MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi2384,79
MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3078,97
MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi1508,52
MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3060,56
MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi9090,94
PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi170(**)
TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi1509,64
TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3045,80
TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi12010,11
YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi908,88
YAHYALI / Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi908,81

3TRABZON YÜZDELİK DİLİMLER VE LİSE TABAN PUANLARI 2020
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TRABZON YÜZDELİK DİLİMLER VE LİSE TABAN PUANLARI 2020

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
AKÇAABAT / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi90(**)
AKÇAABAT / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi90(**)
AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi1202,29
AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3076,13
AKÇAABAT / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi40(**)
ARAKLI / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BEŞİKDÜZÜ / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi40(**)
BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi1205,68
OF / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
OF / Solaklı Fen Lisesi1208,15
ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi1368,63
ORTAHİSAR / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi1805,29
ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi1205,16
ORTAHİSAR / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi3015,28
ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9012,98
ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi1500,95
ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3036,71
ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi1209,45
SÜRMENE / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi90(**)
VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi1207,08
YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi901,71

4KONYA YÜZDELİK DİLİMLER VE LİSE KONTENJANLARI BİLGİSİ
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KONYA YÜZDELİK DİLİMLER VE LİSE KONTENJANLARI BİLGİSİ

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi1364,50
AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi13624,23
AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi9018,34
BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi1365,92
BEYŞEHİR / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi9099,73
BEYŞEHİR / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
BEYŞEHİR / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
BOZKIR / Bozkır Anadolu Lisesi68(**)
CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi102(**)
ÇUMRA / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi102(**)
EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi2044,47
EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3475,91
EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6831,61
EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi10218,88
EREĞLİ / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
EREĞLİ / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
EREĞLİ / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
EREĞLİ / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi1368,58
ILGIN / TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KARAPINAR / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi136(**)
KARAPINAR / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3435,16
KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi12014,05
KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3068,76
KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3045,99
KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
KARATAY / Karatay Fen Lisesi1701,41
KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi18010,70
KARATAY / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi2386,04
KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3458,68
KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi1709,65
KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi15015,37
MERAM / Konya Lisesi(Anadolu)3408,47
MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi1700,63
MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3425,85
MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3436,04
MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
MERAM / Meram Anadolu Lisesi2722,82
MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3433,58
MERAM / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9015,59
MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi12015,87
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6027,42
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6816,03
SELÇUKLU / Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi15016,92
SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi68(**)
SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi102(**)
SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3450,41
SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3466,73
SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi1206,22
SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi603,90
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3017,73
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6025,59
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3029,23
SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi6023,49
SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi2384,72
SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3478,98
SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi2044,30
SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi1702,16
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3437,03
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3446,76
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3454,13
SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3434,83
SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi6015,96
SEYDİŞEHİR / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi1506,78

52020 İSTANBUL YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
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2020 İSTANBUL YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3034,62
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi12023,81
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi6812,35
ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3076,16
ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3451,14
ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3443,74
ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi4007,42
ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3061,81
ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi12018,29
AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3435,19
AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3438,54
AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3420,84
AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3421,53
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi2806,41
AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi9015,67
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3018,60
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi9024,06
BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3015,84
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3044,54
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3032,06
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi2409,44
BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12021,53
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi4008,56
BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi12031,23
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi2382,73
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi2001,29
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi2003,02
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi1604,10
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3429,23
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3425,73
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi9028,67
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi2805,68
BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3469,38
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3035,01
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3042,23
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3450,13
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi1366,87
BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3442,49
BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3444,78
BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi6010,88
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi6024,54
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi2405,79
BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi12023,54
BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi68(**)
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi1604,30
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi682,44
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi2007,07
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi1602,26
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi15020,06
BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3435,43
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3039,84
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi605,30
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi602,06
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi305,79
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi3209,73
BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi90(**)
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12014,83
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3449,47
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3442,44
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi3208,50
BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3444,53
BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3435,10
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3018,87
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3026,53
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3033,14
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi2804,22
BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi12012,57
BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi9014,28
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi1023,34
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi2802,69
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi40(**)
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi1361,47
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi680,11
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi1360,11
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi306,78
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi1701
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3050,64
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3046,25
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6046,27
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi308,23
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3011,98
BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi12036,48
BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6060,16
BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi13611,18
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi34(**)
BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3464,99
BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi9041,73
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi3203,53
BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3437,84
BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3496,17
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi2049,06
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi2040,84
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi903,27
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi688,66
BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3462,20
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi1000,01
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi1205,87
BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3482,12
BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3497,70
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi2044,72
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3083,29
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3471,07
BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3098,49
BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3080,85
BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3041,28
BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi9029,30
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi1801,30
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi12019,11
ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi20410,83
ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3463,33
ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi9023,18
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi200(**)
ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9018,83
ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3054,42
ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3499,32
ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi90(**)
ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9020,86
ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3020,62
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3023,51
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3026,30
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3014,30
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi3207,59
ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3447,73
ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9017,09
ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi90(**)
ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi90(**)
ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3047,63
EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3440,81
EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3449,97
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi2405,71
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9023,29
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi6031,29
EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3495,98
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi2040,34
FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3061,11
FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3076,91
FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3448,28
FATİH / Çapa Fen Lisesi1700,25
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi803,27
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi80(**)
FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9018,22
FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi608,02
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi1800,06
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi3031
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi9010,28
FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
FATİH / Pertevniyal Lisesi2381,50
FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3437,05
FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3444,89
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi2801,99
FATİH / Vefa Lisesi2041,26
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi808,66
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi2007,06
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3452,71
GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi2809,13
GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi9018,78
GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3490,15
GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi2407,80
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi908,21
GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3451,88
GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi3457,05
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi2406,54
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi2405,12
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi2005,97
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi2040,20
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi603,60
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi607,62
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi306,71
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi1209,57
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi307,75
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi302,91
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi3060,70
KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3455,08
KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3446,66
KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi12041,97
KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3077,29
KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi6024,20
KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3484,87
KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3464,48
KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi2407,86
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi408,39
KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6842,36
KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3453,32
KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3031,31
KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3060,83
KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3050,10
KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3445,03
KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3454,63
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi341,77
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi1361,37
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi1801,17
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi1204
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi1204,83
KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi15015,55
KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3497,21
KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3432,11
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi2802,63
KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3455,22
KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3046,30
KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3036,15
KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi2041,93
KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3444,13
KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3465,24
KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi2805,74
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi2807,31
KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi476(**)
KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3440,57
KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3468,21
KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi272(**)
KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3480,99
KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3499,70
KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3487,61
KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3499,24
KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi2808,56
KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi6019,21
KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi3023,04
KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12027,43
MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3420,01
MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3427,88
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi2803,49
MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3448,58
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi2382,96
MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12019,27
MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3494,58
MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi3494,35
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi1802,46
MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi12022,38
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi2044,11
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi2388,67
PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3423,48
PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi2387,77
PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi3435,66
PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi6013,78
PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi6010,39
PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3431,59
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi2006,08
PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3476,35
PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3448,68
PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi9014,88
PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3436,67
PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3441,82
PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3499,75
PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3423,65
PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3458,77
PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi9011,28
PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi15016,18
SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9018,64
SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3448,29
SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi320(**)
SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi90(**)
SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3433,68
SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi24012,25
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi2049,61
SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi102(**)
SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi9022,53
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi1708,14
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi2042,29
SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi6040,64
SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3453,94
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi28010,09
SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi9021,49
SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3427,27
SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3419,08
SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi6016,92
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi32010,32
SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi10219,23
SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi10227,97
SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi1704,96
ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi6081,63
ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi34(**)
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi13616,21
ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3418,12
ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6831,58
ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3429,40
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi1022,94
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi2804,76
ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12034,98
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi1707,62
ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6835,95
ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3453,41
ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3455,06
ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3046,59
ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3043,24
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi1364,75
TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3457,87
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi2386,49
TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3425,44
TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi12021,61
TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3034,38
TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3036,78
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi4807,11
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi238(**)
ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi90(**)
ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3061,10
ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3061,46
ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3051,36
ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3450,21
ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9014,82
ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3474,98
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi909,40
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi2049,39
ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi136(**)
ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi12013,12
ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi2721,04
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3040,51
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3031,25
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3037,37
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi1360,46
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi307,08
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi308,17
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi305,34
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi2805,63
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi17010,73
ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3426,55
ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3440,29
ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3445,35
ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3463,19
ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi15015,56
ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi1604,19
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi404,64
ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3417,50
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi1702,60
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi2046,36
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi3208,32
ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12017,31
ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3098,44
ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3055,38
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi2384,85
ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3099,75
ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3091,21
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3446,97
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi90(**)
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3033,93
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3062,32
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3097,90
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)

6TERCİH BAŞVURULARI 20 TEMMUZ PAZARTESİ
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TERCİH BAŞVURULARI 20 TEMMUZ PAZARTESİ

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek. Kılavuzda açıklanan takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 16 Temmuz’da başlayacak ve 29 Temmuz’da tamamlanacak.

72020 ANKARA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
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2020 ANKARA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi3070,47
ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi10221,82
ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6065,10
ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi13621,22
ALTINDAĞ / Ankara Lisesi2046,02
ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6030,70
ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3049,10
ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6049,49
ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi17013,58
ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6040,88
BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi20410,46
ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi5102,94
ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi1500,09
ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi2388,85
ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi1705,35
ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi685,54
ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi2044,78
ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6050,86
ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6056,79
ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi2724,33
ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi3061,53
ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi2382,73
ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi684,53
ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi1703,43
ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi20410,61
ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi2382,07
ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi12036,46
ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6030,07
ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6030,93
ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi6828,87
ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9025,40
ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3063,98
ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi1807,16
ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi9013,86
ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi2047,73
ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6013,89
ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3013,18
ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6022,78
ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3058,56
ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi2381,93
ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi2663,22
GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi2727,33
GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6070,28
GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi6031,13
GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi10215,24
KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi1706,25
KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi1369,58
KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi10223,51
KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi3045,63
KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3035,86
KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi3424,36
KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3041,21
KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3017,96
KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3039,93
KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi30610,22
KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi3062,19
KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi13624,29
KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6046,07
KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3417,75
MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6034,63
MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6049,72
MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3096,50
MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi15025,05
MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3024,23
MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3064,79
MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi2287,55
NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi10215,70
NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3085,24
POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6042,33
POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi2046,56
PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi2040,75
PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6020,69
PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3054,08
SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi12013,80
SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6033,39
SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi90(**)
SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi2344,71
SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6045,34
SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6040,86
ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi13611,28
YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi609,75
YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi608,08
YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi4420,72
YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3049,32
YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi15023,19
YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3063,95
YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi4761,48
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6024,07
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6012,62
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6040,83
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3031
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6046,93
YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi200(**)
YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6045,72
YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi12010,36
YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi2406,91
YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi607,50
YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi3041,69
YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi13619,72
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6028,96
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6036,75
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3040,72

82020 İZMİR YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
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2020 İZMİR YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi1808,66
ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3035,06
BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3462,41
BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi6035,68
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3030,43
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi6011,33
BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi1024,40
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi762,50
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi3802,22
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi762,44
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3422,96
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3462,68
BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3441,60
BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6857,54
BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3456,37
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi1020,11
BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3449,80
BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi1905,55
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi766,03
BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi904,12
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi1020,57
BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9062,69
BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi1028,55
BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3479,38
BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6851,66
BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3494,97
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi1703,11
ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6854,75
GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi3453,44
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi1206,35
GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6845,57
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi9060,63
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi2283,61
GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi6063,30
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi1366,74
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi687,15
KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3462,47
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3496,30
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi9099,75
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi2384,95
KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi1524,90
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi385,14
KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi10283,05
KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi2284,99
KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3473,13
KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
KONAK / Atatürk Lisesi3801,33
KONAK / Atatürk Lisesi381,45
KONAK / Atatürk Lisesi381,61
KONAK / İzmir Kız Lisesi802,92
KONAK / İzmir Kız Lisesi2402,80
KONAK / Konak Anadolu Lisesi2286,34
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3056,61
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3051,09
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3066,17
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6046,99
KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3026,98
KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3418,70
KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3443,50
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3439,23
KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3057,91
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi6017,02
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi6020,49
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi1147,91
MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3456,42
MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi1204,82
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi9034,25
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6836,50
ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi9053,39
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi1364,64
SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3425,67
TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi1023,82
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi13613,79
TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3460,90
TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi1528,81
URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi10210,36

92020 BURSA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
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2020 BURSA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi12046,46
GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3483,13
GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3459,77
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6065,95
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3074,92
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3466,45
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3490,91
İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi13616,05
İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi1703,42
İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi12012,13
KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3453,47
KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi1365,23
KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3453,83
MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi3407,26
MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi1365,83
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3495,45
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3471,84
NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi3062,69
NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3452,13
NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3048,60
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3026,50
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3027,87
NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi15017,11
NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi1700,68
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3030,25
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3034,39
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3022,31
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi12029,85
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi1700,36
ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3479,26
ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi9051,52
OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi1703,84
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3039,49
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3040,98
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3043,22
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi1029,26
OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6066,84
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi3408,92
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi3401,62
OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi3065,92
OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3450,05
OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3018,46
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3039,14
OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi120(**)
OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3451,92
OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi18015,72
OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi3066,24
OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3435,29
OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi15032,92
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3056,91
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3054,76
OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi3403,90
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3036,06
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi9047,90
OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6816,15
OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi609,26
YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi1207,55
YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi18015,33
YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3449,63
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3054,17
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3070,38
YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi3065,12
YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3456,39

102020 ANTALYA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
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2020 ANTALYA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
AKSU / Aksu Fen Lisesi2383,78
AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi9012,33
ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi12017,64
ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6038,08
ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3053,16
ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi2388,11
ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi1702,96
ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi17017,97
DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi17012,17
DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6048,45
DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6018,26
DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi12026,86
DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi1800,72
ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi1709,48
FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi10226,16
GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi1506,19
GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi1367,95
KEMER / Göynük Fen Lisesi1705,14
KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi2043,29
KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3029,77
KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi2046,73
KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi9010,41
KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6022,06
KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi17013,64
KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi15018,91
KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi2385,21
KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12010,80
KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3030,20
KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi1707,98
KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi1366,30
KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi13616,47
MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi12028,85
MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi204(**)
MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi204(**)
MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi1702,29
MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi2042,60
MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi12016,77
MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi2381,63
MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6028,37
MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3030,05
MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6025,59
SERİK / Serik Anadolu Lisesi2389,78
SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6040,43

112020 ADANA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
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2020 ADANA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi10292,22
CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi10818,83
CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi1804,29
CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3446,42
CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi18015,12
ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi2162,16
ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi2162,66
ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3449,11
ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12010,04
ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi364,04
ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi1443,19
ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6847,35
ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6853,77
ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi1805,21
ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi21610,28
KOZAN / Kozan Fen Lisesi2163,74
KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi7253,26
KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6841,54
SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi2524,35
SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi18015,09
SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi18035,85
SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6099,43
SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3097,99
SEYHAN / Adana Fen Lisesi1440,46
SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi20481,49
SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3477,90
SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3464,03
SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi2168,16
SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6820,17
SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3456,76
SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3474,32
SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi9086,81
SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3467,81
SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi2168
SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi1441,35
SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6875,45
YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3458,67
YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6893,71
YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi17045,10
YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi1806,18
YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi21610,28
YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi1808,94

122020 GAZİANTEP YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
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2020 GAZİANTEP YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Okul AdıKontenjanı2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi2047,64
İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi9027,17
NİZİP / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi34(**)
NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi17019,97
NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3453,67
NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi12041,25
NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
NİZİP / Nizip Fen Lisesi2046,50
NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6860,01
NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi20421,85
NURDAĞI / Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi68(**)
OĞUZELİ / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi68(**)
ŞAHİNBEY / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi68(**)
ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6818,21
ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi37412,77
ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi40811,74
ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6853,79
ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi23810,01
ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6045,66
ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6055,12
ŞAHİNBEY / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi68(**)
ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi2388,09
ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi6014,45
ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi30(**)
ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi18029,11
ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6846,59
ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi6830,89
ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi136(**)
ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi12024,94
ŞAHİNBEY / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
ŞAHİNBEY / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi2042,11
ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi2042,92
ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi2046,72
ŞEHİTKAMİL / Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi60(**)
ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3469,83
ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi4765,50
ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi20415,63
ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3432,04
ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3443,28
ŞEHİTKAMİL / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi170(**)
ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3451,69
ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3461,93
ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi60(**)
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3064,16
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi30(**)
ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3447,09
ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi3459,91
ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi15019,29
ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi12022,49
ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi40811,96
ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi2041,19
ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi2723,81

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2020 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

20 Haziran'da uygulanan LGS'de öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrenciler Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Testleri uygulandı. İkinci oturum 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan soruların hiçbiri iptal olmadı.

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181 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7.85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69.22 olarak hesaplandı.

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ÖĞRENCİLERİN SINAV PERFORMANSLARI SON 2 YILLA BENZER GÖRÜNTÜDE

2020 merkezi sınavda öğrencilerin sınav performansı 2019 merkezi sınava göre kısmen değişim gösterse de doğru cevap sayısı dağılımlarının 2019 yılıyla oldukça benzer olduğu görüldü. Her iki yılda da öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiği alt testler Türkçe, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi iken, görece düşük başarı gösterdiği alt testler matematik ve yabancı dil oldu.

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KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi. 2018 ve 2019 yıllarındaki merkezi sınavlarda da ortaya çıkan bu sonuç, kız öğrencilerin görece yüksek başarısının sürdüğünü gösteriyor.

17SINAV PUANI İLE OKUL TERCİH SAYISI 5’TEN 10’A ÇIKTI
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SINAV PUANI İLE OKUL TERCİH SAYISI 5’TEN 10’A ÇIKTI

Kılavuzda dikkat çeken bir iyileştirme merkezi sınav puanı ile okul tercihinde tercih edilebilecek okul sayısının 5’den 10’a çıkartılması. Geçen yıl öğrencilerin 5 okul tercih hakları vardı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 5 okul tercihi velileri ve öğrencileri sıkıntıya sokuyordu. Tercih edebilecekleri çok okul olmasına rağmen bu sayı az geliyordu. Bu yıl MEB’in bu sıkıntıda iyileştirmeye gittiği görülüyor. Merkezi sınav puanı ile okul tercihinde öğrenciler artık 10 okul tercih edebilecekler. Bu iyileştirme velileri ve öğrencileri rahatlatacak.Böylece, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere t

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Ortaöğretim KayıtAlanı; Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü,kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünceortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecekfarklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı ifade edecek.

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