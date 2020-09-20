Lise ve ortaokullar yarın açılacak mı? 8. 9. ve 12. sınıfların okula gideceği tarih için MEB'ten açıklama!
Lise ve ortaokulların okula başlayacağı tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. MEB 2020 2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 21 Eylül Pazartesi günü okul öncesine devam eden çocuklar ve birinci sınıf öğrencileri için ilk ders zili çalacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada diğer sınıfların okula başlayacağı tarihin salgının seyrine göre netleşeceğini bildirmişti. Koronavirüs önlemleri alınarak yüz yüze eğitim başlarken, 8. 9. ve 12. sınıfların durumuna gözler çevrildi. Peki, 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte, lise ve ortaokullarla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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8.9.ve 12. sınıfların okula ne zaman gideceği, yarın başlayacak olan yüz yüz eğitim öncesi merak konusu oldu. Birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarda olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, 3 haftanın ardından 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. İşte, lise ve ortaokulların okula başlayacağı tarihle ilgili bilgiler.
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ORTAOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."
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Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, "Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
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SINAVLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.
Bakan Selçuk, bu durumun uzaktan eğitim devam etse de geçerli olacağını belirtti.
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Ders sınavlarının nasıl olacağının sorulmasına karşılık da Bakan Selçuk, "Randevulu sistemle sınav yapmak durumundayız. Çünkü tüm öğrencileri aynı gün okula çağıramayız. Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavların bu yıl da haziranda yapılacağını belirterek, tarihe ilişkin kararın o günkü şartlara göre verileceğini bildirdi.
Selçuk, öğrencilerin, gerekli şartlar sağlandığı takdirde derslerde isterlerse maskelerini çıkarabileceklerini de sözlerine ekledi.