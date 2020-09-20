Lise ve ortaokullar yarın açılacak mı? 8. 9. ve 12. sınıfların okula gideceği tarih için MEB'ten açıklama!

ORTAOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:



"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."