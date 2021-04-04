Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul 5,6,7,8 sınıf ve lise sınav tarihleri için açıklama

LİSELERDE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11’inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarıyla ilgili açıklamalara yer verildi.



MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak COVID-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı belirtildi. Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11’inci sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.