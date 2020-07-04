Gündem Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 19:30 , 04 Temmuz 2020 - 19:30

Lise ve ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?

Lise ve ilkokul kayıtları, 2020/2021 eğitim dönemi için okul kayıt işlemini gerçekleştirecek olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. LGS'ye katılım sağlayan öğrenciler hangi liselerde eğitim hayatlarına devam edeceklerinin belli olacağı tercih dönemi sonrası kayıtlara odaklanırken, ilk kez ilkokula başlayacak çocukların aileleri de kayıt tarihlerine odaklandı. Peki, lise ve ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?