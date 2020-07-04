Lise ve ilkokul kayıtları, 2020/2021 eğitim dönemi için okul kayıt işlemini gerçekleştirecek olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. LGS'ye katılım sağlayan öğrenciler hangi liselerde eğitim hayatlarına devam edeceklerinin belli olacağı tercih dönemi sonrası kayıtlara odaklanırken, ilk kez ilkokula başlayacak çocukların aileleri de kayıt tarihlerine odaklandı. Peki, lise ve ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?
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Yeni dönem okul kayıtları için geri sayım başladı. Yeni döneme hangi okulda başlayacaklarına yön vermek isteyen öğrenciler, lise kayıtları için sorgulamalarını sürdürüyor. Öte yandan ilkokul kayıtları da sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020 lise ve ilkokul kayıtları hakkında son gelişmeler...
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İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.