Lise tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS sonuç açıklama tarihi
LGS tercih sürecine ilişkin ayrıntılar şu günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Liseli olmak için gün sayan sekizinci sınıftan mezun öğrenciler ve aileleri, LGS sonuçlarının ardından başlayacak LGS tercih sürecine odaklandı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
LGS sınavının ardından başlayacak tercihlerle birlikte hayalini kurdukları liselerde eğitim almaya bir adım daha yaklaşacak binlerce öğrenci, MEB'in sonuç tarihinin ardından LGS tercihleri için süreci ne zaman başlatacağını ve kılavuz bilgilerini ne zaman adaylara sunacağını sorguluyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
2
Abone Ol
LGS SONUÇ TARİHİ
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
3
Abone Ol
TERCİHLER NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
4
Abone Ol
Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;
5
Abone Ol
17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması