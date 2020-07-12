Gündem Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 18:57 , 12 Temmuz 2020 - 19:00

Lise tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS sonuç açıklama tarihi

LGS tercih sürecine ilişkin ayrıntılar şu günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Liseli olmak için gün sayan sekizinci sınıftan mezun öğrenciler ve aileleri, LGS sonuçlarının ardından başlayacak LGS tercih sürecine odaklandı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?