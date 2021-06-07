Gündem Haber Giriş: 07 Haziran 2021 - 15:04 | 07 Haziran 2021 - 15:04

Lise tercihleri ne zaman? İşte LGS 2021 tercih takviminde son bilgiler

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak. Gözler şimdi ise tercih takviminde. Peki, Lise tercihleri ne zaman?