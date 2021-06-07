Lise tercihleri ne zaman? İşte LGS 2021 tercih takviminde son bilgiler
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak. Gözler şimdi ise tercih takviminde. Peki, Lise tercihleri ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. İşte, LGS 2021 tercih takviminde son bilgiler...
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri yapılacak.
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LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.
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Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri temmuz ayının son günlerinde başlamıştı.