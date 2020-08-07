Lise tercihleri ne zaman açıklanıyor? İşte 2020 LGS sonuç açıklama tarihi
Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Tamamlanan tercih sürecinin ardından günlerdir beklemede olan öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarınının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, lise tercihleri ne zaman açıklanıyor?
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Tercih işlemini tamamlayan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2020 LGS yerleştirme sonuçlarında son viraja girildi. İyi bir liseye yerleşme hayali kuran öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe ve MEB'den gelen açıklamalara odaklandı. İşte, 2020 LGS sonuç açıklama tarihi...
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LGS TERCİH BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
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24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı