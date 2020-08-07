MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLise tercihleri ne zaman açıklanıyor? İşte 2020 LGS sonuç açıklama tarihi
GeriGündem Lise tercihleri ne zaman açıklanıyor? İşte 2020 LGS sonuç açıklama tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 22:00,

Lise tercihleri ne zaman açıklanıyor? İşte 2020 LGS sonuç açıklama tarihi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Tamamlanan tercih sürecinin ardından günlerdir beklemede olan öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarınının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, lise tercihleri ne zaman açıklanıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tercih işlemini tamamlayan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2020 LGS yerleştirme sonuçlarında son viraja girildi. İyi bir liseye yerleşme hayali kuran öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe ve MEB'den gelen açıklamalara odaklandı. İşte, 2020 LGS sonuç açıklama tarihi...

2LGS TERCİH BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR
Abone Olgoogle-news

LGS TERCİH BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

4YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Abone Olgoogle-news

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

5
Abone Olgoogle-news

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi