Lise tercihleri 3 Temmuz'da başlıyor.. LGS tercih robotu ve tercih kılavuzu hakkında önemli detaylar

LGS tercih robotu 2023 yüzdelik dilimler, taban puanlar ve adrese yakın okulların görülmesine E-Okul üzerinden imkan tanıyacak. Liselerin 2023 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri E-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere rehber olacak E Okul LGS lise kontenjan bilgileri ve okulların yüzdelik dilimleri robotunu erişime açacak. E Okul lise tercih robotu aracılığıyla okulların yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinebilecek olan öğrenciler, bu ekran aracılığıyla hangi okulun kaç puanla öğrenci aldığını görebilecek. Yüzdelik dilim bilgileri ve kontenjan bilgileri de E Okul tercih robotu üzerinden görüntülenebilecek. İşte, E Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri hakkında detaylı bilgiler