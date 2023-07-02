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Lise tercihleri 3 Temmuz'da başlıyor.. LGS tercih robotu ve tercih kılavuzu hakkında önemli detaylar

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#Lise Tercihleri#Lgs Tercihleri#Lgs Tercih Robotu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 16:44

Lise tercihleri için LGS tercih robotu, E Okul yüzdelik dilim ve kontenjan robotu olarak internet üzerinden erişime açık olacak. E-Okul kontenjan robotu aracılığıyla öğrenciler tercihlerini kolayca yapabilecek. Öğrencilerin tercih robotu aracılığıyla merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme okullarını seçeceği süreçte, tercih robotu büyük yardımcı olacak. İşte, 3 Temmuz'da başlayacak tercih dönemi öncesinde adrese göre liseler ve yüzdelik dilime göre liste tercihleri için detaylar

1/4Lise tercihleri 3 Temmuzda başlıyor.. LGS tercih robotu ve tercih kılavuzu hakkında önemli detaylar

LGS tercih robotu 2023 yüzdelik dilimler, taban puanlar ve adrese yakın okulların görülmesine E-Okul üzerinden imkan tanıyacak. Liselerin 2023 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri E-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere rehber olacak E Okul LGS lise kontenjan bilgileri ve okulların yüzdelik dilimleri robotunu erişime açacak. E Okul lise tercih robotu aracılığıyla okulların yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinebilecek olan öğrenciler, bu ekran aracılığıyla hangi okulun kaç puanla öğrenci aldığını görebilecek. Yüzdelik dilim bilgileri ve kontenjan bilgileri de E Okul tercih robotu üzerinden görüntülenebilecek. İşte, E Okul yüzdelik dilime göre liseler ve kontenjan bilgileri hakkında detaylı bilgiler

2/4ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ



Yüzdelik dilime göre lise tercihi için ise şu ekran kullanılacak;

3/4YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

4/4Lise tercihleri 3 Temmuzda başlıyor.. LGS tercih robotu ve tercih kılavuzu hakkında önemli detaylar

E-Okul tarafından yayımlanan Yüzdelik Dilimler 2022 yılına ait olup 2023 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilecek.

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