Lise tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Gözler LGS MEB tercih sonuçları ekranında

LGS lise tercih sonuçları, MEB tarafından yapılacak açıklamanın ardından internet üzerinden öğrenilebilecek. LGS tercih sonuçları sonrasında istedikleri bölüme yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil için boş kontenjanların açıklanmasını bekleyecek. Bu aşamada da istedikleri okul gelmeyen öğrenciler, 2.nakil sürecini takip edecek. Boş kontenjanlara göre okullar açılana kadar nakiller devam edecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından açıklanacak olan LGS lise tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler