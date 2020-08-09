Lise tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Gözler LGS MEB tercih sonuçları ekranında
LGS tercih sonuçları ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamanın ardından erişime açılacak. 2020 LGS sonuçları, '//www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanacak. MEB tarafından yayımlanacak olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, sonraki dönemde nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Öğrenci ve velilerin gözü şimdi 2020 LGS sonuç ekranında. Peki, lise tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte, MEB LGS tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilen detaylar.
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LGS lise tercih sonuçları, MEB tarafından yapılacak açıklamanın ardından internet üzerinden öğrenilebilecek. LGS tercih sonuçları sonrasında istedikleri bölüme yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil için boş kontenjanların açıklanmasını bekleyecek. Bu aşamada da istedikleri okul gelmeyen öğrenciler, 2.nakil sürecini takip edecek. Boş kontenjanlara göre okullar açılana kadar nakiller devam edecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından açıklanacak olan LGS lise tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden açıklanacak.
Sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
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Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
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2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta duyurulacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.