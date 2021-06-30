Lise taban puanları açıklandı mı? LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2021 için gözler MEB'de

Lise taban puanları 2021, LGS sonuçlarının ardından tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini baz alacak olan öğrenci ve veliler 2021 yüzdelik dilim ve lise taban puanlarına odaklandı. LGS tercih robotundan yüzdelik dilimlerine göre yapılacak olan tercih işlemleri, MEB'in açıklayacağı tarihe göre belirlenecek. Ancak 2021 lise taban puanları, tercih kılavuzuyla beraber yayımlanacak. Konuyla ilgili açıklama MEB tarafından yapılacak.