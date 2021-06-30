Lise taban puanları açıklandı mı? LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2021 için gözler MEB'de
Lise taban puanları günün öne çıkan başlıklarından oldu. Liselere giriş kapsamından uygulanan LGS sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile tercih aşamasına başlayacak öğrenciler, MEB'den yapılacak açıklamaya odaklandı. LGS sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre LGS tercih robotu 2021 ekranını kullanacak olan öğrenciler bu sayfadan tercih rehberi edinecekler. LGS tercihleri, 2020 lise taban puan, kontenjan ve yüzdelik dilimler kapsamında alınacak. Peki, lise taban puanları açıklandı mı? İşte, LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri bilgisi ve lise taban puanları hakkında bilgiler.
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Lise taban puanları 2021, LGS sonuçlarının ardından tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini baz alacak olan öğrenci ve veliler 2021 yüzdelik dilim ve lise taban puanlarına odaklandı. LGS tercih robotundan yüzdelik dilimlerine göre yapılacak olan tercih işlemleri, MEB'in açıklayacağı tarihe göre belirlenecek. Ancak 2021 lise taban puanları, tercih kılavuzuyla beraber yayımlanacak. Konuyla ilgili açıklama MEB tarafından yapılacak.
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LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Henüz 2021 lise puanları açıklanmadı. Tercih süreci sonrası puanların açıklanması ön görülüyor.
Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelliyor.Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.