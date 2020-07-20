Lise taban puanları 2020 açıklandı mı? LGS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi taban puanları
Lise taban puanları, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. LGS tercihleri 2020 yılında 20 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. İşlemler öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr’den veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. İşte geçen yılın puanları...
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Lise taban puanları ile ilgili MEB son dakika açıklamaları araştırılıyor. 20 Haziran'da düzenlenen LGS'nin tercihleri 20 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Bu sene 5'ten 10'a çıkarılan lise tercihleri https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden gerçekleştirilecek. Adaylar yüzdelik dilimlere ve taban puanlara bakarak işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte konu ile ilgili bilgiler...
LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? LGS tercihleri 20 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Geçtiğimiz günlerde LGS tercih kılavuzu ve lise yüzdelik dilimleri yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden geçen yılın taban puanlarına ve haberin devamında bu yılın yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz.
ANADOLU LİSESİ, FEN LİSESİ VE MESLEK LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI Lise yüzdelik dilimleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Aşağıdaki linke tıkladığınızda liseleri seçebileceğiniz bir sekme açılacak.
‘Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi’ arasından birini seçerek aramanızı yapabilirsiniz. Birden fazla seçim de yapabiliyorsunuz.
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Ayrıca il ve ilçe çekimi de yapmanız gerekiyor. Özel arama yapabileceğiniz gibi ilçelerin tümünü de seçebiliyorsunuz. Açılan liste içerisinde kontenjan, yüzdelik dilim, yabancı dil bilgisi, öğretim süresi gibi bilgiler yer alıyor.