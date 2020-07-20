Lise taban puanları 2020 açıklandı mı? LGS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi taban puanları

Ayrıca il ve ilçe çekimi de yapmanız gerekiyor. Özel arama yapabileceğiniz gibi ilçelerin tümünü de seçebiliyorsunuz.

Açılan liste içerisinde kontenjan, yüzdelik dilim, yabancı dil bilgisi, öğretim süresi gibi bilgiler yer alıyor.







