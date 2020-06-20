Lise taban puanları 2020 ne zaman açıklanacak? Gözler LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanlarında
Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler araştırılıyor. 20 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenecek. Yüzdelik dilim ve başarı sıralamasına göre adaylar liselerini tercih edebilecekler. Peki lise taban puanları açıklandı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, sınavın yapılmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Merkezi sınav 2020 yılında 20 Haziran’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını ve tercihleri beklemeye başladılar. Sonuçlar 16 Temmuz’da açıklanacak. Ancak tercih tarihleri henüz belli olmadı. İşte geçtiğimiz dönemlerde açıklanan lise taban puanları…
LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise taban puanları her yıl tercih döneminde açıklanıyor. Henüz 2020 puanları açıklanmadı. Aşağıdaki link üzerinden geçmiş dönem puanlarına ulaşabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da erişime açılacak.