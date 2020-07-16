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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 00:41,

Lise taban puanları 2020: MEB LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarında bekleyiş sürüyor!

Lise taban puanları, 2020 LGS sınav sonuçlarıyla beraber gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden açıklanan LGS sonuçları sonrası, lise tercihleri başlayacak. LGS lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları tercih işlemlerine yön verecek. 2020 lise puanları, tercih kılavuzuyla beraber açıklanacak. Peki, LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2020 lise taban puanlarıyla ilgili ayrıntılar.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav bu yıl 20 Haziran'da yapıldı. Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS tercih kılavuzunun 16 Temmuz Perşembe günü açıklanmasının ardından yayınlanacağını duyurdu. 2020 LGS lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri tercih kılavuzu sonrası erişime açılacak.

2LİSE TABAN PUANLARINDA BEKLENİYOR
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LİSE TABAN PUANLARINDA BEKLENİYOR

Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Henüz 2020 lise puanları açıklanmadı.

LİSE TABAN PUANLARI-TIKLAYINIZ

3LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, ‘Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.’ dedi. Sonuçlar 16 Temmuz’da erişime açılacak.

4LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

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Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.

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Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.

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