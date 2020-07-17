Lise taban puanları 2020! MEB LGS 2020 yüzdelik dilimleri ve kontenjanları bilgisi...
Lise taban puanları 2020 yılında da araştırılan konular arasında bulunuyor. 20 Haziran'da düzenlenen LGS sonuçları 16 Temmuz'da erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS tercih kılavuzunun 16 Temmuz Perşembe günü açıklanmasının ardından yayınlanacağını duyurmuştu. Lise taban puanları yapılan son dakika açıklamanın ardından belli oldu. LGS tercihleri, 2020 lise taban puan, kontenjan ve yüzdelik dilimler kapsamında alınacak. İşte LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri bilgisi ve lise taban puanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler....
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Lise taban puanları araştırılıyor. 20 Haziran'da düzenlenen LGS sonuçları 16 Temmuz'da erişime açıldı. Her yıl bu açıklamanın ardından da tercih heyecanı başlıyor. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve kontenjan bilgisinden faydalanacaklar. İşte LGS taban puanları ve lise kontenjanları...
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Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İşte 2020 lise taban puanları
LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 29 Temmuz'a kadar devam edecek.
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.
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Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.
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Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.