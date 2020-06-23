Lise taban puanları 2020 açıklandı mı? Gözler LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinde

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da erişime açılacak.