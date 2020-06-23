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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 11:54,

Lise taban puanları 2020 açıklandı mı? Gözler LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinde

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS bu yıl 20 Haziran’da gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçlarını 16 Temmuz’dan itibaren öğrenebilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih heyecanı başlayacak. Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenecek. Peki LGS taban puanları ne zaman açıklanacak?

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LGS 2020 yılında 20 Haziran’da gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla lise puanlarını, LGS yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladılar. Sınav sonuçları bu yıl 16 Temmuz’da açıklanacak. Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise taban puanları her yıl tercih döneminde açıklanıyor. Henüz 2020 puanları açıklanmadı. Aşağıdaki link üzerinden geçmiş dönem yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz.

LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da erişime açılacak.

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