Gündem Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 18:22 | 27 Eylül 2020 - 18:22

Lise stajları ne zaman başlayacak? Lise stajları için tarih belli oldu!

Meslek liseliler 28 Eylül'den itibaren staj yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek. İşte, meslek lisesi stajları hakkında son bilgiler...