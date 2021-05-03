Lise sınavları ne zaman? İşte ertelenen lise sınavlarında son durum
Lise sınavlarının ne zaman olacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçildi. Peki, sınavlar iptal mi olacak? Lise sınavları ne zaman?
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Lise kademesinde eğitim hayatlarına devam eden milyonlarca öğrenci, sınavların MEB tarafından ne zaman yapılacağını merakla sorguluyor. Konuya dair MEB açıklamalarına odaklanan öğrenciler, açıklanan resmi tarihleri gündemine alacak. İşte, lise sınavlarında son durum...
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Lise sınavlarının nasıl olacağı veli ve öğrenciler tarafından takip edilirken Bakan Selçuk'tan yeni açıklama geldi. Online eğitime geçilmesinin ardından bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." dedi. Milyonlarca öğrenci ve velinin de merak ettiği karneler hakkında konuşan Selçuk, karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini ilk kez duyurdu. MEB hafta başında yaptığı açıklamada, 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirmişti.
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LİSELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı sonrası yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin konuştu. Bakan Selçuk, liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacağını açıkladı.
İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından öne çıkanlar:
Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.
Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.
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LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı sonrası MEB sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
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MEB DETAYLARI DUYURMUŞTU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyleydi;
Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.
Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.