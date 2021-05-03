Lise sınavları ne zaman? İşte ertelenen lise sınavlarında son durum

LİSELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı sonrası yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin konuştu. Bakan Selçuk, liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacağını açıkladı.



İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından öne çıkanlar:



Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.



Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.



