Lise nakilleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS 1. nakil tercih başvuru tarihi açıklandı! İşte nakil takvimi
Lise 1. nakil tarihi, LGS tercihlerinin geride kalması ile gündeme geldi. Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonucuna göre yapılacak lise nakil tercihlerinde, aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Veli ve öğrencilerin gözü şimdi LGS nakillerinin başlayacağı tarihte. Peki, lise nakilleri ne zaman başlayacak? İşte, 2021 LGS 1. nakil tercih başvuru tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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LGS nakilleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi ile netlik kazandı. 16 Temmuz'da biten LGS tercihleri sonrası gözler nakil takvimine çevrildi. MEB takvimine göre 26 Temmuz tarihinde açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakilleri aynı tarihte başlayacak. Birinci nakil başvurusu 30 Temmuz'da bitecek, sonuçlar ise 2 Ağustos'ta açıklanacak.
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1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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SONUÇLAR 26 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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2 bin 91 liseye merkezi sınav puanıyla öğrenci alınacak
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.