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Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 10:54,

Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2020 LGS nakil tarihleri açıklandı

Lise nakil işlemleri araştırılan konular arasında bulunuyor. LGS tercihleri 2020 yılında temmuz ayında yapılacak. 20-29 Temmuz 2020 tarihleri aralığında LGS tercihleri yapılacak. 10 Ağustos’ta tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlemleri başlayacak. Peki LGS nakil tarihleri ne zaman? İşte yanıtı…

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Lise nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı, yayımlanan LGS tercih kılavuzu ile belli oldu. 20 Haziran’da düzenlenen LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Adaylar tercihlerini 20 Temmuz’dan itibaren yapabilecekler. 10 Ağustos’ta tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. İşte tüm nakil tarihler….

2LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK
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LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta duyurulacak.
24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.

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