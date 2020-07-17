Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2020 LGS nakil tarihleri açıklandı

Lise nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı, yayımlanan LGS tercih kılavuzu ile belli oldu. 20 Haziran’da düzenlenen LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Adaylar tercihlerini 20 Temmuz’dan itibaren yapabilecekler. 10 Ağustos’ta tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. İşte tüm nakil tarihler….