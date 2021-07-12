Gündem Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 - 23:25 | 12 Temmuz 2021 - 23:25

Lise nakil işlemleri ne zaman açılacak? İşte 2021 MEB nakillerinde son durum!

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Peki, nakil işlemleri ne zaman açılacak?