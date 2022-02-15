Lise mezunları ne zaman KPSS'ye girecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih

Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, 2022'de KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlamayı düşünen vatandaşlar, yeni yılın gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı tarih...
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.