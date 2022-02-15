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Lise mezunları ne zaman KPSS'ye girecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih

#KPSS#Lise KPSS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim düzeyi için araştırmalar hız kazandı. 4 yıl eğitim veren liselerden mezun olan vatandaşlara yönelik düzenlenecek sınav için tarih araştırmaları yoğunlaştı. Peki, Lise KPSS ne zaman?

1/3Lise mezunları ne zaman KPSSye girecek İşte ÖSYMnin açıkladığı tarih

Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, 2022'de KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlamayı düşünen vatandaşlar, yeni yılın gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı tarih...

2/3Lise mezunları ne zaman KPSSye girecek İşte ÖSYMnin açıkladığı tarih

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.

3/3KPSS ORTAÖĞRETİM 2022 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS ORTAÖĞRETİM 2022 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

 

 

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