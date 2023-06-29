Lise (LGS) taban puanları ve kontenjanları 2023 | MEB LGS Fen lisesi, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan lise taban puanlarına göre hareket edecek.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor. Adaylar, aşağıda bulunan 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını sorgulayabilir.

LGS taban puanlarının açıklanması ile beraber adaylar taban puan, (en düşük) tavan puan (en yüksek) puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenebilecek.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ