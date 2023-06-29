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Lise (LGS) taban puanları ve kontenjanları 2023 | MEB LGS Fen lisesi, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

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#Lise Taban Puanları#LGS Yüzdelik Dilimler#MEB
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 09:40

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, LGS tercihlerinin başlamasına kısa bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı. Merkezi yerleştirme işlemleri, sınav puanının üstünlüğüne göre tercihlere göre yapacak. Öğrenciler şimdiden tercih edebilecekleri fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerini araştırmaya başladı. Öğrenciler sınavla alan en fazla 10 okula tercih listesinde yer verebilecek. Merkezi olarak sınav puanıyla yapılan tercihlerin yanı sıra tüm adaylar yerel yerleştirme tercihi yapacak. Peki 2023 Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? Genel yüzdelik dilim öğrencilerin sınava katılan diğer adaylara kıyasla başarı durumunu ifade ediyor. İşte, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin bilgiler…

1/5Lise (LGS) taban puanları ve kontenjanları 2023 | MEB LGS Fen lisesi, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar yüzdelik dilimleri açıklandı mı



Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 LGS tercih takvimini duyurdu. Tercih işlemleri bu Pazartesi günü başlıyor. LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz tarihinde erişime açılacak. LGS sınav sonuçları 23 Haziran tarihinde erişime açıldı. Öğrenciler, sınavdan elde ettikleri merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimlerini öğrendiler. Ayrıca sonuç ekranında adayların Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve diğer derslerden doğru yanlış cevap sayıları yer aldı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercih edebilecekleri okulları listelemeye şimdiden başladı. LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimler aileler ve ortaöğretim mezunları tarafından araştırılıyor. Lise tercihleri sonucunda yerleştirmeler merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı yöntemle yapılıyor. Yerel yerleştirmelerde ikamet adresi, okul başarı puanı üstünlüğü dikkate alınır. Merkezi yerleştirmelerde puan üstünlüğüne göre yapıldığından adaylar, okulların en düşük ve en yüksek kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. Peki 2023 LGS (lise) taban puanları açıklandı mı? İşte, MEB LGS tercih işlemlerine ilişkin detaylar…

2/52023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI

2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan lise taban puanlarına göre hareket edecek.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor. Adaylar, aşağıda bulunan 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını sorgulayabilir.

LGS taban puanlarının açıklanması ile beraber adaylar taban puan, (en düşük) tavan puan (en yüksek) puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenebilecek.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/5MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU

26 Haziran 2023 Merkezi Sınav Puanlarının İlanı

26 Haziran 2023 Tercihlere Esas Kontenjan Tabloların İlanı

26 Haziran -19 Temmuz 2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan
Edilmesi

24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

31 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

31 Temmuz-04 Ağustos 2023: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

4/5Lise (LGS) taban puanları ve kontenjanları 2023 | MEB LGS Fen lisesi, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar yüzdelik dilimleri açıklandı mı

 07 Ağustos 2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

18 Ağustos 2023: İl/ İlçe Öğrenci YerleĢtirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

22-25 Ağustos 2023 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2023 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

 11 Eylül 2023: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

5/52023 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK

2023 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirme işlemleri, Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

 

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#Lise Taban Puanları#LGS Yüzdelik Dilimler#MEB