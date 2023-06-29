Lise (LGS) taban puanları ve kontenjanları 2023 | MEB LGS Fen lisesi, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU
26 Haziran 2023 Merkezi Sınav Puanlarının İlanı
26 Haziran 2023 Tercihlere Esas Kontenjan Tabloların İlanı
26 Haziran -19 Temmuz 2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan
Edilmesi
24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
31 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı
31 Temmuz-04 Ağustos 2023: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması