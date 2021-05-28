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Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 - 15:53 | 

Lise KPSS sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim bu yıl var mı? İşte en son bilgiler

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için başvurular online olacak. Bu gelişmenin ardından şimdi de Ortaöğretim KPSS başvuruları gündem oldu. Peki, Lise KPSS sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim bu yıl var mı?

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1

Üniversitelerin iki yıllık bölülerinden mezun vatandaşları ilgilendiren Ortaöğretim KPSS oturumları için heyecan dorukta. Lisans düzeyi için başvuruların başlaması ile şimdi de Ortaöğretim düzeyi oturumu başvuruları gündem oldu. İşte, KPSS Ortaöğretim başvuruları hakkında bilgiler...

2

Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor.

3

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.

4

Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.

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