Lise KPSS sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim bu yıl var mı? İşte en son bilgiler

Üniversitelerin iki yıllık bölülerinden mezun vatandaşları ilgilendiren Ortaöğretim KPSS oturumları için heyecan dorukta. Lisans düzeyi için başvuruların başlaması ile şimdi de Ortaöğretim düzeyi oturumu başvuruları gündem oldu. İşte, KPSS Ortaöğretim başvuruları hakkında bilgiler...