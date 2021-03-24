Lise KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim oturumu hakkında bilgi

Kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilecek lise mezunu vatandaşların belirlenmesinde önemli bir faktör olan Ortaöğretim KPSS için araştırmalar sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini sorgulayan vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını inceliyor. İşte, KPSS güncel sınav ve başvuru takvimi...



