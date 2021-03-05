Lise KPSS sınavı ne zaman? İşte 2021 KPSS oturumları hakkında detaylar

LİSE VE ÖN LİSANS KPSS TARİHLERİ KPSS'nin lise ve ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumu 2021 yılında yapılmayacak.



Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.