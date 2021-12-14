Lise KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman başlar? 2022 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim düzeyi için araştırmalar hız kazandı. 4 yıl eğitim veren liselerden mezun olan vatandaşlara yönelik düzenlenecek sınav için tarih araştırmaları yoğunlaştı. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman başlar?
Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, 2022'de KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlamayı düşünen vatandaşlar, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi...