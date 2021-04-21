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Haber Giriş: 21 Nisan 2021 - 11:19 | 

Lise KPSS ne zaman yapılacak? İşte Ortaöğretim KPSS hakkında son gelişmeler

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lise mezunu yüz binlerce vatandaş, KPSS'nin 2021 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılacak KPSS Ortaöğretim oturumu, memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, Lise KPSS başvuru ve sınav takvimi...

2LİSE KPSS NE ZAMAN

LİSE KPSS NE ZAMAN?

Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS oturumları, 2 yıldan bir düzenleniyor. Bu oturumlar geçtiğimiz yıl yapılmıştı, dolayısıyla bu sene bu mezuniyet türleri için sınav yapılmayacak.

3LİSANS KPSS TAKVİMİ

LİSANS KPSS TAKVİMİ

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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