Lise KPSS ne zaman? İşte Ortaöğretim KPSS hakkında son bilgiler
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğetim (lise) mezunu vatandaşın başvuru yapacağı Ortaöğretim KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayına kısa bir süre kalması birlikte en çok merak edilen konulardan biri de ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) ne zaman yapılacağı oldu. Peki, Lise KPSS ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adaylar, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım devam ediyor. İşte, Ortaöğretim KPSS hakkında son bilgiler...
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Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor.
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KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.
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Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.