Lise KPSS ne zaman? İşte Ortaöğretim KPSS hakkında son bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adaylar, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım devam ediyor. İşte, Ortaöğretim KPSS hakkında son bilgiler...