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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 12:32 | 

Lise KPSS ne zaman? İşte KPSS ortaöğretim sınav takvimi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) ÖSYM tarafından ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek KPSS ortaöğretim sınavı için başvuru süreci bitmek üzere. Öte yandan günlerdir sınava hazırlanan memur adayları, bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

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2020 KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih, ara vermeden sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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