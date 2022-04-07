Lise KPSS ne zaman? İşte 2022 Ortaöğretim KPSS başvuru takvimi

Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, 2022'de KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlamayı düşünen vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.