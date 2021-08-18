Gündem Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 12:38 | 18 Ağustos 2021 - 12:38

Lise KPSS başvurusu ne zaman? Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte son gelişmeler

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu bu yıl da başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları geride kaldı. Şimdi ise Ortaöğretim KPSS sınavı gündem oldu. Peki, Lise KPSS başvurusu ne zaman? Ortaöğretim KPSS ne zaman?