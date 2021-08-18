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Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 12:38 | 

Lise KPSS başvurusu ne zaman? Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte son gelişmeler

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu bu yıl da başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları geride kaldı. Şimdi ise Ortaöğretim KPSS sınavı gündem oldu. Peki, Lise KPSS başvurusu ne zaman? Ortaöğretim KPSS ne zaman?

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1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumları yapıldı. Bu oturumların ardından lise mezunlarının sınav tarihi araştırmaları yoğunlaştı. İşte, ÖSYM'den alınan son tarihler...

2

Lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor.

3

KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.

Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.

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