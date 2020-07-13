Lise KPSS başvurusu ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı başvuru ve sınav takvimi

Yüz binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM'nin sayfasından duyuruldu. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de lise mezunlarına yönelik düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavının takvimi oldu. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı başvuru ve sınav takvimi...