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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 11:24,

Lise KPSS başvurusu ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı başvuru ve sınav takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 etabı lisans düzeyi başvuruları devam ederken, lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS sınavı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve başvuruların ardından sınavın ne zaman organize edileceği, söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen memur adaylarınca araştırılıyor. Peki, lise KPSS başvurusu ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

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Yüz binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM'nin sayfasından duyuruldu. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de lise mezunlarına yönelik düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavının takvimi oldu. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı başvuru ve sınav takvimi...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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