Lise KPSS başvurusu ne zaman? İşte Ortaöğretim KPSS oturumunda son durum

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu bu yıl da başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları geride kaldı. Şimdi ise Ortaöğretim KPSS sınavı gündem oldu. İşte, Ortaöğretim KPSS oturumunda son durum...