Lise KPSS başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM'nin takvimi

KPSS'nin Ortaöğretim oturumu için artık geri sayım başlıyor. Liselerden mezun olan ve memur olma hayali kuran binlerce vatandaş, sınava dair çalışmalarına başlamış ve beklemeye koyulmuştu. İşte, ÖSYM'nin takvimi...
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.