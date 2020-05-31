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Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 18:32,

Lise KPSS 2020 sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS başvursu ne zaman?

2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başvuruları alınacak ve yüz binlerce lise mezunu vatandaşın katılım sağlayacağı Lise KPSS 2020 için tarih araştırmaları son günlerde hız kazandı. Peki, Ortaöğretim KPSS başvursu ne zaman? Lise KPSS 2020 sınavı ne zaman?

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Mayıs ayının son günlerinin gelmesi ve Lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS sınavlarına kısa bir süre kalmasıyla birlikte gözler bu kez KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. ÖSYM yakın zaman önce 2020 KPSS takvimini güncellemişti. İşte, 2020 lise KPSS sınavına dair tüm ayrıntılar...

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ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri de açıklandı. Memur olmak isteyen adayların kurum tarafından belirtilen tarihler aralığında, yayınlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlemlerini yapmaları gerekiyor.

3BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

4SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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