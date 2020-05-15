Lise KPSS 2020 başvurusu ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları 2 yılda bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2019 yılında yapılmadı. Sınav ÖSYM tarafından bu yıl organize edilecek. Dün güncellenen ÖSYM takvimi ile birlikte söz konusu sınavın başvuru tarihleri de netleşti. İşte, 2020 KPSS lise sınavı hakkında tüm ayrıntılar...