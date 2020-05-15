Lise KPSS 2020 başvurusu ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) ne zaman yapılacağı oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok sınavın tarihinde değişiklik olması bu kez gözleri KPSS Ortaöğretim sınavına çevirdi. Peki, lise KPSS başvurusu ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
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1
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KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları 2 yılda bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2019 yılında yapılmadı. Sınav ÖSYM tarafından bu yıl organize edilecek. Dün güncellenen ÖSYM takvimi ile birlikte söz konusu sınavın başvuru tarihleri de netleşti. İşte, 2020 KPSS lise sınavı hakkında tüm ayrıntılar...
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BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri de açıklandı. Memur olmak isteyen adayların kurum tarafından belirtilen tarihler aralığında, yayınlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlemlerini yapmaları gerekiyor.
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KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
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Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.