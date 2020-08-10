Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Gözler LGS 2020 lise kayıt tarihlerinde
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. 20 Haziran’da düzenlenen LGS’de sonuçların açıklanmasının ardından tercih heyecanı başlamıştı. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos’ta erişime açıldı. Peki lise kayıtları ne zaman yapılacak?
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Lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos’ta erişime açıldı. Her yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlıyor. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.
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Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.