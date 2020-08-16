Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Gözler 2020-2021 LGS lise kayıt tarihlerinde
Lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos’ta erişime açıldı. Her yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlıyor. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapıldı. LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos’ta erişime açılacak ve 2. nakil süreci başlayacak. Peki lise kayıtları ne zaman yapılacak?
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Lise kayıt tarihleri ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. LGS’de nakil süreci devam ediyor. LGS 2. tercih sonuçları yarın erişime açılacak. Sonuç açıklamasının ardından nakil süreci devam edecek ve 3 tercihler alınacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.
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Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.