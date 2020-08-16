Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Gözler 2020-2021 LGS lise kayıt tarihlerinde

Lise kayıt tarihleri ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. LGS’de nakil süreci devam ediyor. LGS 2. tercih sonuçları yarın erişime açılacak. Sonuç açıklamasının ardından nakil süreci devam edecek ve 3 tercihler alınacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.



LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.

