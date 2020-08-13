Lise kayıtları ne zaman? İşte 2020-2021 lise kayıtları hakkında bilgi!
Lise kayıt tarihleri, 2020/2021 eğitim dönemi için kayıt işlemini gerçekleştirecek olan öğrencilerin ve ailelerinin araştırdığı konu oldu. LGS'ye katılım sağlayan öğrenciler hangi liselerde eğitim hayatlarına devam edeceklerinin belli olduğu tercih dönemi sonrası kayıtlara odaklanırken, araştırmalarına hız verdi. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak?
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Okullarda yüz yüze eğitim için tarihin belli olmasının ardından şimdi de kayıtlar gündeme geldi. Liseler için kayıt sürecinin ne zaman başlayacağını merak eden binlerce liseli adayı, kayıt tarihleri için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, 2020-2021 lise kayıtları hakkında bilgi...
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.
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Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
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Lise kayıtlarının da bu tarihler baz alınarak başlaması öngörülüyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.