Gündem Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 08:17 , 13 Ağustos 2020 - 08:17

Lise kayıtları ne zaman? İşte 2020-2021 lise kayıtları hakkında bilgi!

Lise kayıt tarihleri, 2020/2021 eğitim dönemi için kayıt işlemini gerçekleştirecek olan öğrencilerin ve ailelerinin araştırdığı konu oldu. LGS'ye katılım sağlayan öğrenciler hangi liselerde eğitim hayatlarına devam edeceklerinin belli olduğu tercih dönemi sonrası kayıtlara odaklanırken, araştırmalarına hız verdi. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak?