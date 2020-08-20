Lise kayıtları ne zaman bitiyor? İşte 2020 lise kayıtları hakkında ayrıntılar
2020-2021 eğitim döneminde lise eğitimi alacak öğrenciler ve aileleri lise kayıtları hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Hangi liselerde eğitim alacakları kesinleşen öğrenciler, şimdi de kayıt için yapılması gerekenleri ve kayıt tarihlerini sorguluyor. Peki, lise kayıtları başladı mı? 2020 lise kayıtları ne zaman bitecek?
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Ağustos ayının devam ettiği şu günlerde 2020 lise kayıtlarına dair ayrıntılar merak konusu oldu. LGS'nin ardından şimdi de kayıtlara odaklanan liseli adayları, MEB'in kayıt sürecini ne zaman başlatacağını merak ediyor. Öte yandan LGS kapsamında nakil işlemleri devam ediyor. İşte, 2020 lise kayıtları hakkında son durum...
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2020 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.
Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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LGS 2. NAKİLLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
LGS nakil tercihleri için süreç devam ediyor. LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos’ta açıklandı. Bu açıklamanın ardından 2. nakil başvuruları için süreç başladı. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 2. nakil başvurularını 21 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.
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EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
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"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."