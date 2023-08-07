Lise kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB 2023 LGS lise kayıtları başladı mı? İşte 2024-2024 lise kayıt tarihleri bilgisi son durum!

MEB LGS lise kayıt tarihleri belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Lise tercih başvuruları sonrası LGS nakil sonuçları 7 Ağustos tarihinde belli oldu. MEB açıklamasına göre 31 Ağustos'ta yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Son süreçte hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, 2023 lise kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, LGS lise kayıt tarihleri bilgisi.