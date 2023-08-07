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Lise kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? MEB 2023 LGS lise kayıtları başladı mı? İşte 2024-2024 lise kayıt tarihleri bilgisi son durum!

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#Lise Kayıtları Ne Zaman#Lgs Nakil Sonuçları#Lise Kayıtları Başladı Mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 22:13

Lise kayıtları ne zaman, sorusu LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tercih sonuçları ile kazandıkları okullara yerleşen öğrencilerin 2023-LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos'ta tamamlanacak. Öte yandan okul ve kurumlar, yatılılık başvuruları ise ağustos sonunda gerçekleşecek. Gözler şimdi lise kayıt tarihlerinde. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak, başladı mı? İşte, MEB 2023 2024 lise kayıt tarihleri ve konu hakkında bilgiler.

1/4Lise kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek MEB 2023 LGS lise kayıtları başladı mı İşte 2024-2024 lise kayıt tarihleri bilgisi son durum

MEB LGS lise kayıt tarihleri belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Lise tercih başvuruları sonrası LGS nakil sonuçları 7 Ağustos tarihinde belli oldu. MEB açıklamasına göre 31 Ağustos'ta yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Son süreçte hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, 2023 lise kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, LGS lise kayıt tarihleri bilgisi.

2/4LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 2023-LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos'ta tamamlanacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını ise 22-25 Ağustos tarihleri arasında kabul edecek. 31 Ağustos'ta yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

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3/42023-2024 LGS NAKİL TAKVİMİ

2023-2024 LGS NAKİL TAKVİMİ

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

4/4LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar bakanlığın resmi internet adresinden yayınlanan bağlantıyla T.C kimlik numaralarını girerek sonuçları görebilecek.

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