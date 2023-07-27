×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 MEB LGS kayıt işlemleri hangi tarihte, belli oldu mu? 2023-2024 Lise kayıt takvimi...

Güncelleme Tarihi:

#Lise Kayıt Tarihi#LGS 2023 Yerleştirme Sonuçları#Lise Kayıtları Ne Zaman Başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 11:26

Lise kayıtları ne zaman sorusunun yanıtı, LGS 2023 yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Merkezi sınav puanıyla yerleşemeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile okullarda eğitim görebilecek. Peki lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 MEB LGS kayıt işlemleri hangi tarihte, belli oldu mu? İşte MEB yerleştirme takvimi 2023...

1/3Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2023 MEB LGS kayıt işlemleri hangi tarihte, belli oldu mu 2023-2024 Lise kayıt takvimi...

Lise kayıt tarihleri 2023, LGS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sorgulanıyor. 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları belli oldu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Peki lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte o konu hakkında ayrıntılar...

2/3LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Lise kayıtları ile ilgili olarak henüz bir takvim açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

EN SON HABERLER

3/3MEB YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2023

MEB YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2023

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lise Kayıt Tarihi#LGS 2023 Yerleştirme Sonuçları#Lise Kayıtları Ne Zaman Başlayacak

EN SON HABERLER