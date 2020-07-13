Lise kayıtları ne zaman başlar?

Lise kayıtları, 2020/2021 eğitim dönemi için okul kayıt işlemini gerçekleştirecek olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. LGS'ye katılım sağlayan öğrenciler hangi liselerde eğitim alacaklarını merak ederken bir yandan da kayıt takvimini sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilenler...