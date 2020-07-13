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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 13:04,

Lise kayıtları ne zaman başlar?

Temmuz ayının devam ettiği şu günlerde 2020 lise kayıtlarına dair ayrıntılar merak konusu oldu. LGS'nin ardından şimdide kayıtlara odaklanan liseli adayları, MEB'in kayıt sürecini ne zaman başlatacağını merak ediyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlar?

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Lise kayıtları, 2020/2021 eğitim dönemi için okul kayıt işlemini gerçekleştirecek olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. LGS'ye katılım sağlayan öğrenciler hangi liselerde eğitim alacaklarını merak ederken bir yandan da kayıt takvimini sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

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Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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