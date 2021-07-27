Lise kayıtları ne zaman, başladı mı 2021? İşte 2021 lise kayıt tarihleri bilgisi!

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN? Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.



LGS’ye giren öğrenciler “Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara”, sınava girmeyenler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar” için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.