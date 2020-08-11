Lise kayıtları için gerekli belgeler neler? Kayıt yaptırırken bunları unutmayın!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (2020 LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de kayıtlar merak konusu oldu. LGS yerleştirme işlemi kapsamında hangi liseye gideceği kesinleşen öğrenciler, kayıt tarihlerinin yanı sıra kayıt esnasında gerekli belgeleri de araştırıyor. Peki, lise kayıt için gerekli belgeler neler?
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin ve ailelerin kayıtlara yönelik sorgulamaları hız kazandı. İşte, lise kayıt belgeleri hakkında ayrıntılar...
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.
Lise kayıtlarının da bu tarihler baz alınarak başlaması öngörülüyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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LİSE KAYIT BELGELERİ
Lise kayıtları için gerekli belgeler okullara göre farklılık gösterebiliyor. Söz konusu kayıtlar için istenen belgeler genelde şunlar oluyor;
- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
- Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi,
Öte yandan bazı okullar kayıt esnasında, eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere bir takım kırtasiye malzemeleri de talep edebiliyor.