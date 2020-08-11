Lise kayıtları için gerekli belgeler neler? Kayıt yaptırırken bunları unutmayın!

LİSE KAYIT BELGELERİ Lise kayıtları için gerekli belgeler okullara göre farklılık gösterebiliyor. Söz konusu kayıtlar için istenen belgeler genelde şunlar oluyor;



- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)



- İlköğretim Öğrenim Belgesi



- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)



- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.



- Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)



- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf



- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi,



Öte yandan bazı okullar kayıt esnasında, eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere bir takım kırtasiye malzemeleri de talep edebiliyor.