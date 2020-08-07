Lise kayıt tarihleri: 2020 Lise kayıtları ne zaman başlayacak?
Lise kayıt tarihleri 2020, öğrenci ve veliler tarafından bekleniyor. MEB takvimine göre, liselere giriş kapsamında uygulanan LGS sınavı tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Yeni eğitim öğretim döneminde okulların ise 31 Ağustos'ta açılması planlanıyor. Yerleştirme sonuçları tarihi ve okulların açılış tarihinin belli olmasıyla gözler lise kayıtlarına çevrildi. Peki, 2020 Lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, lise kayıtlarıyla ilgili detaylar.
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LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenci ve velileri kayıt telaşı saracak. İstediği bir liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, nakil işlemlerine başlayacak. Daha sonraki süreçte lise tercihlerini yapan lise adayları, yerleştikleri okullara kayıt işlemlerini tamamlayacak. Lise kayıt tarihleri henüz açıklanmazken, nakil döneminden sonra tarihlerin kesinleşmesi bekleniyor.
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2020 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.
Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EĞİTİM TAKVİMİ BELLİ OLDU
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başladı ve 29 Temmuz'da tamamlandı..
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Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.