Lise karneleri ne zaman verilecek? İşte MEB karne verme tarihi
Liselerde eğitim gören milyonlarca öğrencinin aylardır heyecanla beklediği an geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda karnelerin dağıtımı yapılacak ve ardından tatile gidilecek. Haftalardır bu anı sabırsızlıkla bekleyen liseli öğrencilerin gözü şimdi karnelerin alınacağı tarihte. Peki, liselerde karneler ne zaman verilecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Oldukça yoğun ve sınav ve ders temposuyla geçen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci kanaat dönemi karnelerin verilmesiyle tamamlanıyor. Eğitim dönemi geride bırakacak liseliler ve aileleri internetten yaptıkları araştırmalarla 'Karneler ne zaman verilecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
2
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.
3
KARNE VERİLME TARİHİ
Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.
Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
4
YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.